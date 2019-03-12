Авиакомпания Comair сняла Boeing 737 MAX с рейсов
Южноафриканская авиакомпания Comair Ltd заявила в понедельник, что снимет с рейсов самолет Boeing 737 MAX после крушения самолета Эфиопских авиалиний. Отмечается, что это решение было принято перевозчиком по своей инициативе.
"Comair решила снять свои самолеты 737 MAX с рейсов, хотя ни регулятор, ни производитель не давали такого распоряжения", - подчеркнул гендиректор компании Вренелл Стэндер.
Он отметил, что уверен в безопасности авиалайнера, но его полеты приостановлены до выяснения причин крушения в Эфиопии. Как передает агентство Reuters, до этого Comair Ltd провела консультации с представителями других авиаперевозчиков, Boeing и техническими экспертами.
В эксплуатации у авиакомпании пока один Boeing 737 MAX. Comair намеревалась приобрести еще семь самолетов этой модели и даже уже заключила контракт с американской корпорацией.
Как писал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла утром 10 марта в районе вулкана Бишофту в Эфиопии. В результате погибли все 157 человек, находившиеся на борту лайнера, в том числе трое россиян.
Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU