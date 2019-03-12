2019-03-12T02:05:06+03:00
Происшествия

Авиакомпания Comair сняла Boeing 737 MAX с рейсов

Полеты авиалайнера приостановлены до выяснения причин крушения самолета в Эфиопии
Юлия ДИВЕЕВА
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Пассажирский самолет Boeing 737 MAXПассажирский самолет Boeing 737 MAXФото: REUTERS
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Южноафриканская авиакомпания Comair Ltd заявила в понедельник, что снимет с рейсов самолет Boeing 737 MAX после крушения самолета Эфиопских авиалиний. Отмечается, что это решение было принято перевозчиком по своей инициативе.

"Comair решила снять свои самолеты 737 MAX с рейсов, хотя ни регулятор, ни производитель не давали такого распоряжения", - подчеркнул гендиректор компании Вренелл Стэндер.

Он отметил, что уверен в безопасности авиалайнера, но его полеты приостановлены до выяснения причин крушения в Эфиопии. Как передает агентство Reuters, до этого Comair Ltd провела консультации с представителями других авиаперевозчиков, Boeing и техническими экспертами.

В эксплуатации у авиакомпании пока один Boeing 737 MAX. Comair намеревалась приобрести еще семь самолетов этой модели и даже уже заключила контракт с американской корпорацией.

Как писал сайт kp.ru, авиакатастрофа произошла утром 10 марта в районе вулкана Бишофту в Эфиопии. В результате погибли все 157 человек, находившиеся на борту лайнера, в том числе трое россиян.

Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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