Крушение «Боинга» в Эфиопии: Правда ли, что США испытывают новейшие самолеты в странах третьего мира

В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг». На борту было 157 человек из 33 стран. В том числе трое россиян-туристов. Все погибли.

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их. Мол, «папуасов» не жалко... Так ли это - «Комсомолка» выясняла с экспертами.

Место крушения боинга в Эфиопии.

Что это за лайнер?

Это представитель новейшего поколения самолетов Боинг-737. Был разработан в 2014 году, а эксплуатировать его стали только в 2017 году. Серия стала самой продаваемой за всю историю Боинг - заказано и летает уже в сумме 1570 лайнеров.

- У этого типа самолета установлены новые двигатели, программное обеспечение - самое своременное, - говорит замглавного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Разбившийся в воскресенье борт был новеньким, свой первый полет выполнил 30 октября прошлого года. В крупнейшую авиакомпанию в Африке Ethiopian Airlines он поступил через две недели - 15 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.kp.ru/video/embed/696266" frameborder="0"></iframe> Военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал авиакатастрофу в Эфиопии.

В чем причины происшествия и почему это так похоже на крушение в Индонезии?

Известно, что пилот разбившегося в Эфиопии самолета через несколько минут после вылета запросил разрешение вернуться обратно, сообщил, что с лайнером неполадки. Какие - не ясно, авиакомпания заявляет, что нужно проводить расследование, требуется расшифровка черных ящиков.

Новостной выпуск кенийского телеканала.

Пилоты разбившегося через несколько минут после взлета «Боинга» из Индонезии тоже сообщали на землю, что лайнер ведет себя очень странно.

- Расследование того ЧП еще не завершено, но по предварительным данным известно, что у индонезийского Боинга произошел сбой в системе, которая определяет скорость самолета, - комментирует заслуженный пилот России Юрий Сытник. - И тогда компьютер, который управляет лайнером, начинает работать против пилота - либо добавлять скорость, либо снижать ее, чтобы вписаться в те параметры, которые запрограммированы. Хотя на самом деле этого не требуется. В результате самолет может перейти в сваливание - неуправляемое снижение и затем столкновение с землей. Очень похожая ситуация вполне могла произойти и с эфиопским «Боингом».

Разбившийся в воскресенье борт свой первый полет выполнил в октябре 2018 года.Фото: REUTERS

Могли ли пилоты отключить сбоивший компьтер, чтобы спасти ситуацию?

- Пилотам нужно не только взять управление на себя, необходимо еще отключить бортовые компьютеры, которые задают неверные данные полета, - говорит заслуженный пилот РФ Виктор Саженин. - Но это может быть запрещено фирмой-производителем. Или же такая ситуация не описана в инструкциях и экипаж просто не знает, как себя вести в подобном случае. Десять лет назад в Атлантический океан упал Аэробус А-330, летевший из Рио-де-Жанейро в Париж. Там случилось обледенение датчиков, по которым тоже определялась скорость. Когда расшифровали черные ящики - выяснилось: экипаж просто не знал, как себя вести, когда случилась неразбериха с показаниями скорости лайнера.

- Боинг-737 MAX-800 - машина чрезмерно умная. Не исключено, что в ситуациях, когда показатели друг другу противоречат, искусственный интеллект просто не способен вовремя распознать это и выстроить верный алгоритм решения проблемы. Пилоты же могут слепо доверять компьютеру, и до последнего не будут вмешиваться в управление, - считает Владимир Попов.

Разбившийся самолет Боинг-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines.Фото: REUTERS

Откуда в бедных странах суперсовременные машины?

Некоторые пользователи Интернета обращают внимание на то, что разбившийся в Индонезии «Боинг» принадлежал местному небогатому лоукостеру Lion Air и был единственным бортом подобного класса. И понятно почему - один такой самолет стоит $117 млн. Ну а дальше выстраивается логическая цепь - «Боинг» специально отправил этот борт в Инднезию для тестирования.

- Строить вокруг крушений самолетов в Индонезии и Эфиопии конспирологическую теорию глупо. Расследование индонезийской катастрофы еще не закончено, о причинах падения самолета под Аддис-Абеба мы узнаем только через несколько месяцев. Не нужно думать о том, что «Боинг» обкатывает новые модели на странах третьего мира. Ни один авиаконструктор не выпустит в серийную продажу лайнер, который до конца не прошел испытания. А эта новая модель эксплуатируются уже по всему миру, начиная с США (в Штатах летает более 500 Боингов-737 МАХ 800. - Ред.), заканчивая Исландией (9 подобных лайнеров. - Ред.), - говорит главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. - И не нужно считать, что африканские авиакомпании отсталые. Африка большая, ситуация там разная. Более 10 лет назад африканские перевозчики прошли программу по модернизации и усовершенствованию мер безопасности полетов. Не удивительно, что на сегодня Ethiopian Airlines - одна из крупнейших и лучших авиакомпаний.

А что же в России?

Самолеты этого поколения есть в трех российских авиакомпаниях – Utair (30 шт.), «Уральские авиалинии» (14 шт.) и S7 (9 шт.). Будут ли у них какие-то изменения в эксплуатировании этого типа лайнера в связи с катастрофой в Эфиопии - не ясно. На запросы «КП» в авиакомпаниях никто не отвечал.

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