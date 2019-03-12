Никогда не "ошибаются" в пользу граждан: Пушков раскритиковал коммунальщиков

СЕГОДНЯ 01:26 2019-03-12T01:29:52+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков признался, что его не удивил доклад главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах россиян по коммунальным платежам. По его словам, он встречал примеры недобросовестной работы управляющих компаний.

"В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2,2 миллиона рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек! И никогда управляющие компании не "ошибутся" в пользу граждан", - подчеркнул Пушков в своем микроблоге в Тwitter.

Как писал сайт kp.ru, 11 марта, глава ФАС заявил, что в России граждане в большинстве переплачивают более чем 100% себестоимости большинства жилищно-коммунальных услуг. Он подчеркнул, что для борьбы с завышенными тарифами, нужен закон о тарифном регулировании. Артемьев назвал "чушью собачьей" разговоры о том, что россияне не доплачивают коммунальным службам.

ИСТОЧНИК KP.RU