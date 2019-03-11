2019-03-11T15:05:03+03:00
Экономика

Глава антимонопольной службы: Тарифы на коммуналку завышены вдвое

Стоимость кубометра воды в соседних регионах может отличаться в 54 раза
Алексей ОВЧИННИКОВ
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С мощной критикой в адрес коммунальных монополистов обрушился глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его словам, в большинстве своем граждане стране переплачивают больше 100% себестоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и для того, чтобы бороться с завышенными тарифами, нужен закон о тарифном регулировании.

По данным Артемьева, только четверть населения страны платят по заниженным тарифам, остальные — сильно переплачивают. При этом в двух соседних регионах тарифы на ту же воду могут отличаться в десятки раз.

- Если ты производишь куб воды в тех же условиях климатических, в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, что ты получил завышенный тариф, - рассказал глава антимонопольного ведомства в эфире программы «Поздняков» на НТВ. - Когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию.

Артемьев назвал «чушью собачьей» разговоры о том, что россияне не доплачивают коммунальным монстрам.

- Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки, - заявил Артемьев.

О лукавых схемах, которые применяют коммунальные монополисты, чтобы положить в карман как можно больше, «Комсомолка» рассказала сегодня на примере Ульяновской области. Обнаружив, какие расходы на самом деле вбивают в тарифы монополисты, возмущенные власти региона приказали заморозить цены на свет, тепло и воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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