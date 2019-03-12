2019-03-12T02:22:57+03:00
В мире

Оппозиционный парламент ввел в Венесуэле режим ЧП

Гуайдо снова призывает граждан выйти на демонстрации
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо во время голосованияПредседатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо во время голосованияФото: REUTERS
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В Венесуэле введен режим чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением населения на большей территории страны. Решение приняла Национальная ассамблея Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - говорится в тексте постановления парламента.

Кроме того, 11 марта во второй половине дня правительство объявило, что вторник будет выходным из-за отсутствия транспорта и основных услуг, передает Agence France-Presse.

Гуайдо, выступая перед собравшимися на внеочередной сессии депутатами, вновь призвал население выйти на демонстрации 12 марта в 15:00.

Как писал ранее сайт kp.ru, лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным главой государства, заявил в воскресенье о намерении добиваться введения в республике режима ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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