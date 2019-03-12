США пригрозили ФРГ сократить обмен разведданными из-за Huawei

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-12T07:43:21+03:00

Американская сторона против участия китайской компании во внедрении 5G в Германии

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Соединенные Штаты могут снизить объемы секретной информации при обмене с ФРГ, если китайская компания Huawei будет участвовать во внедрении в Германии систем мобильной связи пятого поколения (5G). Такое заявление сделало посольство США в ФРГ.

Американские дипломаты отметили, что если в Германии будут работать недостойные доверия операторы, возникнут вопросы “относительно будущей неприкосновенности и надежности чувствительных коммуникаций в стране, а также между союзниками". В посольстве считают, что это ставит под угрозу быстрое взаимодействие и обмен информацией.

В министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что в ведомство поступило соответствующее письмо от американской стороны, которое в настоящее время изучается, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru 7 марта, Huawei подала иск против американского правительства из-за заявлений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки.

Известно, что компания подала свой иск в окружной суд Техаса. В Huawei подчеркнули, что, американский конгресс так и не смог предъявить доказательства, которые бы оправдывали введение ограничений на продукты китайской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU