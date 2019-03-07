2019-03-07T08:26:44+03:00
Общество

Huawei подала в суд на правительство США из-за обвинений в слежке

В компании подчеркнули, что американский конгресс так и не смог предъявить доказательства, которые оправдали бы введение ограничений на продукцию из Китая
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Huawei подала в суд на правительство США из-за обвинений в слежкеHuawei подала в суд на правительство США из-за обвинений в слежкеФото: REUTERS
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против американского правительства из-за заявлений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки.

Известно, что компания подала свой иск в окружной суд Техаса. В Huawei подчеркнули, что, американский конгресс так и не смог предъявить доказательства, которые бы оправдывали введение ограничений на продукты китайской компании, сообщает агентство Reuter.

Ранее Америка и Австралия обвиняли китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. В декабре прошлого года в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года финдиректор Huawei заявила о невиновности и попросила освободить ее под залог. Мэн Ваньчжоу рассказала о проблемах со здоровьем, заверив судью, что не покинет территорию Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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