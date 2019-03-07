Huawei подала в суд на правительство США из-за обвинений в слежке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск против американского правительства из-за заявлений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки.
Известно, что компания подала свой иск в окружной суд Техаса. В Huawei подчеркнули, что, американский конгресс так и не смог предъявить доказательства, которые бы оправдывали введение ограничений на продукты китайской компании, сообщает агентство Reuter.
Ранее Америка и Австралия обвиняли китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. В декабре прошлого года в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года финдиректор Huawei заявила о невиновности и попросила освободить ее под залог. Мэн Ваньчжоу рассказала о проблемах со здоровьем, заверив судью, что не покинет территорию Канады.
ИСТОЧНИК KP.RU