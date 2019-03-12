Курение, ожирение и диабет вызывают старение мозга

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-12T16:09:32+03:00

На мозг оказывают влияние многие заболевания, в том числе, пагубные привычки людей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Специалисты из Великобритании задались вопросом, как пагубные привычки и различные болезни влияют на преждевременное старение мозга. Оказалось, что существует целый ряд неблагоприятных факторов, которые пагубно действуют на данный орган.

В исследовании приняли участие 9 тысяч 772 человека в возрасте от 44 до 79 лет. Перед началом наблюдения всем провели магнитно-резонансную томографию, которая показала связи между структурой головного мозга и факторами, способствующими повреждению кровеносных сосудов и ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы.

Негативное влияние оказывают курение, сахарный диабет, высокое давление, ожирение. Все это приводит к дополнительной нагрузке на мозг и его старению.

Из-за воздействия данных факторов сокращается количество серого вещества (нейроны, глиальные клетки, капилляры) и, как следствие, снижается качество белого вещества. Наиболее заметны данные проблемы у людей среднего возраста, пишет Утро.ру.

Минздрав уже давно предупреждает, что курение опасно для здоровья, но многие по-прежнему тратят деньги, время и здоровье на эту вредную привычку. Отвечаем на самые частые вопросы о курении.

ИСТОЧНИК KP.RU