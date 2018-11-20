2018-11-20T11:45:53+03:00
Здоровье

Так ли вредны сигареты? 3 вопроса о курении

Минздрав уже давно предупреждает, что курение опасно для здоровья, но многие по-прежнему тратят деньги, время и здоровье на эту вредную привычку. Отвечаем на самые частые вопросы о курении
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Можно ли умереть от курения?

По статистике, 87% случаев рака легких связывают именно с курением: в анамнезе больных присутствует привычка затянуться сигаретой. Курение считают причиной около 30% всех случаев заболевания раком. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что употребление табака приводит к 7 миллионам смертей ежегодно, из них более 890 000 случаев – среди некурящих людей, «пассивных курильщиков».

Правда ли, что капля никотина убивает лошадь?

Согласно исследованиям, вредное действие никотина особенно опасно для существ с высокоразвитой нервной системой – таких, как млекопитающие. Тем не менее, вред от курения могут ощутить на себе и другие существа: например, в гирудотерапии пиявки, насосавшиеся крови активно курящего человека, могут умереть от отравления вредными веществами.

Найти реальные научные исследования на тему летальной дозы никотина именно для лошадей довольно сложно. Но если взять за единицу изменения граммы, то 1 г чистого никотина действительно способен убить лошадь. Для человека смертельная доза никотина – 1 мг/кг, то есть 60-90 мг для человека среднего веса. Получить такую дозу из сигарет сложно – но нужно учитывать еще и действие продуктов горения табака, которые оказывают не меньшее, а возможно, и большее негативное воздействие на здоровье человека.

Можно ли снизить вред здоровью, если перейти на легкие сигареты?

Благодаря современным технологиям в табачной промышленности стало возможным производить сигареты с нормированным содержанием никотина и смол, а значит, снизить количество поступающих в организм вредных веществ. Происходит это благодаря особому строению фильтра с микропорами, задерживающими часть продуктов горения табака. Минимальное содержание никотина в сигарете – 0,1 мг, смол – 1 мг.

Тем не менее, переход на легкие или суперлегкие сигареты оказывает очень незначительное влияние на общее состояние курильщика: из-за ненасыщенности поступающего дыма курильщик не получает привычного количества никотина, и его раньше тянет закурить следующую сигарету. Кроме того, суперлегкие сигареты обычно тонкие: приходится глубже затягиваться и докуривать сигарету до фильтра, где концентрация вредных веществ выше.

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