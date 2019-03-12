Роман Старовойт рассказал, почему 2019 год в Курской области объявлен Годом дорог

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-12T19:13:41+03:00

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Наступивший 2019 год объявлен в Курской области Годом дорог. Инициатором его проведения стал исполняющий обязанности губернатора региона Роман Старовойт. Более шести лет он возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), затем работал заместителем министра транспорта РФ. Получив в конце прошлого года назначение на пост главы Курской области, Старовойт в числе первоочередных решает проблему, которая ему хорошо знакома - ремонт и строительство дорог. Что планируется сделать для ликвидации бездорожья в регионе, губернатор рассказал в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ее ведущим - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

- Решение объявить 2019 год Годом дорог в Курской области я принял после детального аудита ситуации в регионе, - сообщил Роман Старовойт в эфире радио «КП». - Основные проблемы, понятно, ЖКХ, здравоохранение, но и дороги тоже. Это улично-дорожная сеть областного центра, наших районных центров. И сельские дороги. У нас порядка 6 тысяч километров не имеют дорог твердого основания. Почти 500 населенных пунктов не имеют асфальтированной связи с дорогой твердого основания. И говорить о комфортной среде обитания в такой ситуации не приходится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696773" frameborder="0"></iframe> Роман Старовойт: 2019-й в Курской области объявлен Годом дорог.

Инициативу главы региона поддержало министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство и правительство России. В этом году в Курской области стартуют три крупных проекта реконструкции и строительства на федеральной сети автодорог. В регионе также успешно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого отремонтируют 32 объекта.

- Это 51 километр в агломерации. Более 600 миллионов рублей будут направлены из федерального бюджета и софинансировано с региональным бюджетом на строительство дорог сельских территорий. Это позволит построить нам более 38 километров дорог с твердым основанием в сельских территориях, - отметил глава региона. - Это дополнительно к тем работам, которые планировались. В этом году будет выполнен колоссальный объем в части реконструкции и строительства автодорог.

Роман Старовойт и ведущие радио «Комсомольская правда» Наталья Агре и Антон ЧелышевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU