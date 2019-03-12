Первый конкурс проектов в IT-сфере «8-Bit» стартовал в Калуге
Фонд развития цифровых технологий Калужской области при поддержке международной организации «Объединённый бизнес-инкубатор Хайнань Хайжуань» дали старт первому конкурсу проектов в IT-сфере «8-Bit» в Калуге. Цель данного конкурса - пропаганда инновационных достижений, стимулирование и развитие сферы информационных технологий.
Кроме того, проведение данного мероприятия предоставит возможности молодым талантливым людям показать свой потенциал. Конкурс будет содействовать оказанию помощи в поиске инвесторов, а также дальнейшем развитии перспективных проектов.
«Говоря о текущей ситуации в цифровой экономике, мы переходим от этапа планирования к практической реализации, в том числе к развитию отечественных IT-технологий. Подобные конкурсы способствуют не только научно-технологическому прорыву, - цитирует слова министра цифрового развития Калужской области Александра Архангельского пресс-служба правительства Калужской области. - Свежий взгляд молодых специалистов, вовлечение их в процессы цифровой трансформации - это существенный потенциал для решения сегодняшних задач, как на региональном, так и на федеральном уровнях».
По итогам проведения конкурса будут объявлены три победителя.
ИСТОЧНИК KP.RU