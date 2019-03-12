Россияне рассказали, куда отправятся на майские праздники

СЕГОДНЯ 19:20 2019-03-12T19:20:32+03:00

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Следующие продолжительные выходные, которые ждут россиян – это майские праздники. Многие уже запланировали, как проведут каникулы. Большинство россиян признаются, что отправятся в путешествия по внутренним направлениям. Такую статистику приводят эксперты интернет-сервиса для бронирования авиа и железнодорожных билетов OZON.travel.

На внутрироссийские направления пришлось 63% всех забронированных билетов, на зарубежные направления 37%. Ценник на путешествия вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Билеты по России подорожали на 13%, а заграницу на 31%.

Во многом это связано с увеличением НДС, а также ростом цен на топливо и увеличением расходов на обслуживание в аэропортах, — говорится в материалах, поступивших в газету «Известия».

Из российских направлений чаще всего выбирают Москву. На втором месте Симферополь, а замыкает тройку лидеров Сочи. Это может говорить о том, что на майские праздники россияне стремятся попасть к морю, так как погода в южных регионах в это время благоволит пляжному отдыху.

Замкнули ТОП-5 популярных направлений — Санкт-Петербург и Калининград. Спрос на последнее направление увеличился на 67%.

Из иностранных направлений самыми популярными стали Италия, Грузия и Германия. В ТОП пять попали Турция и Чехия.

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Как будем отдыхать на майские праздники

В сумме работающие граждане отдохнут одну неделю. Правда, не подряд, а с перерывом. Подробнее о том, как отдыхаем на майские праздники в 2019 году, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU