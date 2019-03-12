2019-03-12T19:20:32+03:00
Общество

Россияне рассказали, куда отправятся на майские праздники

Больше всего забронировано билетов внутри страны
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Россияне рассказали, куда отправятся на майские праздникиРоссияне рассказали, куда отправятся на майские праздникиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Следующие продолжительные выходные, которые ждут россиян – это майские праздники. Многие уже запланировали, как проведут каникулы. Большинство россиян признаются, что отправятся в путешествия по внутренним направлениям. Такую статистику приводят эксперты интернет-сервиса для бронирования авиа и железнодорожных билетов OZON.travel.

На внутрироссийские направления пришлось 63% всех забронированных билетов, на зарубежные направления 37%. Ценник на путешествия вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Билеты по России подорожали на 13%, а заграницу на 31%.

Во многом это связано с увеличением НДС, а также ростом цен на топливо и увеличением расходов на обслуживание в аэропортах, — говорится в материалах, поступивших в газету «Известия».

Из российских направлений чаще всего выбирают Москву. На втором месте Симферополь, а замыкает тройку лидеров Сочи. Это может говорить о том, что на майские праздники россияне стремятся попасть к морю, так как погода в южных регионах в это время благоволит пляжному отдыху.

Замкнули ТОП-5 популярных направлений — Санкт-Петербург и Калининград. Спрос на последнее направление увеличился на 67%.

Из иностранных направлений самыми популярными стали Италия, Грузия и Германия. В ТОП пять попали Турция и Чехия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как будем отдыхать на майские праздники

В сумме работающие граждане отдохнут одну неделю. Правда, не подряд, а с перерывом. Подробнее о том, как отдыхаем на майские праздники в 2019 году, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер один
В Венесуэле расследуют причастность Гуайдо к атаке на энергосистему страны
Работа электросетей Венесуэлы восстановлена почти по всей территории страны
Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»
Первый конкурс проектов в IT-сфере «8-Bit» стартовал в Калуге
В Госдуме оценили призыв Европарламента по «Северному потоку – 2»
Украинский депутат подал в суд на главу Рады из-за голосования за стратегический курс на НАТО
МИД Австрии отреагировал на критику Вашингтона по «Северному потоку-2»
Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Правительство РФ направит 70 млрд руб на оснащение школ российским ПО
Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Роман Старовойт рассказал, почему 2019 год в Курской области объявлен Годом дорог
Лечить сердечные патологии будут с помощью стволовых клеток
Роман Старовойт: «Задача нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - стремиться снизить число погибших до нуля»
Уже 25 авиакомпаний отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах