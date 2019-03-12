2019-03-12T19:40:55+03:00
Политика

Украинский депутат подал в суд на главу Рады из-за голосования за стратегический курс на НАТО

Истец считает, что голосование прошло с нарушениями
Елизавета ФРОЛОВА
Поделиться:
Ответчиком в суде стал председатель Рады Андрей ПарубийОтветчиком в суде стал председатель Рады Андрей ПарубийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Окружной административный суд Киева принял иск от депутата Верховной рады и члена "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева. Парламентарий подал в суд на председателя Рады Андрея Парубия из-за голосования за стратегический курс государства на членство в НАТО.

«Истец просит суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады Украины по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Конституции Украины и ЗУ «О Регламенте Верховной Рады Украины», - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Истец также просит «признать противоправной бездеятельность спикера» во время голосования за закон в парламенте.

Верховная рада Украины одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стратегический курс на членство в НАТО, 7 февраля. 19 февраля новый закон подписал Петр Порошенко. Теперь в преамбуле закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Президент объявлен гарантом реализации стратегического курса». В документе также говорится, что на территории Украины не могут находиться военные базы других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер один
В Венесуэле расследуют причастность Гуайдо к атаке на энергосистему страны
Работа электросетей Венесуэлы восстановлена почти по всей территории страны
Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»
Первый конкурс проектов в IT-сфере «8-Bit» стартовал в Калуге
В Госдуме оценили призыв Европарламента по «Северному потоку – 2»
МИД Австрии отреагировал на критику Вашингтона по «Северному потоку-2»
Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа
Россияне рассказали, куда отправятся на майские праздники
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Правительство РФ направит 70 млрд руб на оснащение школ российским ПО
Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Роман Старовойт рассказал, почему 2019 год в Курской области объявлен Годом дорог
Лечить сердечные патологии будут с помощью стволовых клеток
Роман Старовойт: «Задача нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - стремиться снизить число погибших до нуля»
Уже 25 авиакомпаний отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах