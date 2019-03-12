Украинский депутат подал в суд на главу Рады из-за голосования за стратегический курс на НАТО

СЕГОДНЯ 19:40 2019-03-12T19:40:55+03:00

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Окружной административный суд Киева принял иск от депутата Верховной рады и члена "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева. Парламентарий подал в суд на председателя Рады Андрея Парубия из-за голосования за стратегический курс государства на членство в НАТО.

«Истец просит суд признать противоправными действия председателя Верховной Рады Украины по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Конституции Украины и ЗУ «О Регламенте Верховной Рады Украины», - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Истец также просит «признать противоправной бездеятельность спикера» во время голосования за закон в парламенте.

Верховная рада Украины одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стратегический курс на членство в НАТО, 7 февраля. 19 февраля новый закон подписал Петр Порошенко. Теперь в преамбуле закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Президент объявлен гарантом реализации стратегического курса». В документе также говорится, что на территории Украины не могут находиться военные базы других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU