2019-03-12T20:49:33+03:00
В мире

Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер один

Как заметили в Минобороны США, срок службы большей части ядерных систем страны истекает в 2025-2035 годах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер одинПентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер одинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 марта, была опубликована бюджетной заявке Пентагона на 2020 финансовый год. В частности, в ней модернизация ядерного оружия названа основным приоритетом министерства обороны США.

«Модернизация наших систем доставки ядерных зарядов является приоритетом министерства (обороны) номер один, и полное финансирование этих программ заложено в бюджетную заявку на 2020 финансовый год», - сказано в документе.

При этом там подчеркивается, что срок службы большей части ядерных систем страны истекает в промежутке между 2025 и 2035 годами. В связи с этим военное ведомство запросило увеличение финансирования программы модернизации почти по всем статьям.

Стоит отметить, что, согласно заявке, бюджет Пентагона в 2020 году предусмотрен в размере 750 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем в текущем году. В частности, американские военные надеются получить 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия, 3,7 миллиарда - на развитие беспилотных и автономных систем, и еще 927 миллионов - на развитие программ искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комитет Совфеда предлагает отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах
Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
США планируют выделить Украине военную помощь на сумму $200 млн в 2020 году
Талибы* и США договорились о выводе американских войск из Афганистана
Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8
В Венесуэле расследуют причастность Гуайдо к атаке на энергосистему страны
Работа электросетей Венесуэлы восстановлена почти по всей территории страны
Nord Stream 2 AG ответила на призыв Европарламента остановить «Северный поток - 2»
Первый конкурс проектов в IT-сфере «8-Bit» стартовал в Калуге
В Госдуме оценили призыв Европарламента по «Северному потоку – 2»
Украинский депутат подал в суд на главу Рады из-за голосования за стратегический курс на НАТО
МИД Австрии отреагировал на критику Вашингтона по «Северному потоку-2»
Патрушев заявил о предстоящем сокращении гособоронзаказа
Россияне рассказали, куда отправятся на майские праздники
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Norwegian развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Правительство РФ направит 70 млрд руб на оснащение школ российским ПО
Германия, Британия и Франция закрывают воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
Роман Старовойт рассказал, почему 2019 год в Курской области объявлен Годом дорог
Лечить сердечные патологии будут с помощью стволовых клеток
Роман Старовойт: «Задача нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - стремиться снизить число погибших до нуля»
Уже 25 авиакомпаний отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии
Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах