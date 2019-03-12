Пентагон назвал модернизацию ядерного оружия приоритетом номер один

СЕГОДНЯ 20:49 2019-03-12T20:49:33+03:00

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Во вторник, 12 марта, была опубликована бюджетной заявке Пентагона на 2020 финансовый год. В частности, в ней модернизация ядерного оружия названа основным приоритетом министерства обороны США.

«Модернизация наших систем доставки ядерных зарядов является приоритетом министерства (обороны) номер один, и полное финансирование этих программ заложено в бюджетную заявку на 2020 финансовый год», - сказано в документе.

При этом там подчеркивается, что срок службы большей части ядерных систем страны истекает в промежутке между 2025 и 2035 годами. В связи с этим военное ведомство запросило увеличение финансирования программы модернизации почти по всем статьям.

Стоит отметить, что, согласно заявке, бюджет Пентагона в 2020 году предусмотрен в размере 750 миллиардов долларов, что на 5% больше, чем в текущем году. В частности, американские военные надеются получить 2,6 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия, 3,7 миллиарда - на развитие беспилотных и автономных систем, и еще 927 миллионов - на развитие программ искусственного интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU