2019-03-13T07:29:03+03:00
Спорт

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ

Этот результат покорился 32-летнему хоккеисту быстрее, чем всем остальным российским игрокам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евгений Малкин (справа) со своим сокомандником Джастином ШульцемЕвгений Малкин (справа) со своим сокомандником Джастином ШульцемФото: REUTERS
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Российский нападающий американского ХК "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин наконец-то набрал 1000 очков в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги. Данный результат покорился ему благодаря двум успешным передачам в игре с "Вашингтон Кэпиталз".

По итогам матча 32-летний спортсмен стал 88-м игроком за всю историю НХЛ, которому удалось набрать столько очков, и пятым россиянин с таким результатом. Причем для достижения цели Малкину понадобилось всего 848 матчей. Следовательно, он быстрее всех других своих соотечественник добил до тысячи - даже Александру Овечкину понадобилась 881 игра.

"Для меня это потрясающая ночь. Одна из лучших ночей в моей жизни. Это особенный день для моей семьи, моих друзей", - приводятся слова россиянина на сайте "Питтсбурга".

Сайт kp.ru писал о том, что контракт Малкина с этим клубом рассчитан до 2022 года. Причем нападающий успеет заработать около 80 миллионов долларов.

Евгений Малкин после поражения в матче финала Кубка Стэнли замахнулся клюшкой на болельщика.Фанаты "Нэшвилла", который обыграл "Питтсбург", устроили обструкцию соперникам

ИСТОЧНИК KP.RU

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