Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-13T11:03:21+03:00

Молодой человек обещал правоохранителям никуда не выкладывать видео своей "неуместной" шутки, однако оно все равно появилось в Сети [видео]

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Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором некий молодой человек якобы случайно роняет пистолет прямо перед колонной сотрудников Росгвардии, выстроившихся на платформе станции "Библиотека им. Ленина" московского метро. При этом правоохранители особо не реагируют на случившееся и лишь смеются в след подобравшему оружие прохожему.

Позже выяснится, что того самого молодого человека зовут Али Абидов - он пранкер. Парень заранее вооружился игрушечным пистолетом и специально выронил его около сотрудников Росгвардии, чтобы проверить их реакцию. В самом ведомстве провокацию не оценили.

aliabidov_ Блогер устроил в метро пранк с выпавшим пистолетом

Представитель федеральной службы Валерий Грибакин пояснил, что сотрудники Росвардии сразу определи пистолет как игрушечный, а потому не среагировали. Однако после случившегося к Абидову подошел капитан, который проверил у него документы и осмотрел оружие. После пранкера отпустили, но взяли с него обещание не публиковать снятое видео, однако ролик все же появился в Сети.

"Мы расцениваем этот случай как неприятный. Нельзя и не следует провоцировать сотрудников. Во-вторых, пранкер не выполнил данное офицеру слово, и мы надеемся, что у него хватит мужества и совести принести свои извинения", - прокомментировал ситуацию Грибакин.

По мнению представителя Росгвардии, в погоне за лайками Абидов позволил себя "неуместную" шутку и ввел подписчиков в заблуждение. Правда для привлечения его к ответственности нет никаких оснований.

"Здесь [вопрос] больше лежит не в правовом поле, а в каком-то моральном поле, что таким образом человек делает себе авторитет. Неправильно это все", - цитирует Грибакина телеканал "360".

"Комсомольская правда - Краснодар" писала о том, что ранее похожий пранк был осуществлен также на Кубани. Блогеры роняли оружие перед посетителями ТЦ в рамках некоего социального эксперимента, но не получил желаемой реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU