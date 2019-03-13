Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-13T13:31:43+03:00

Был составлен список самых популярных премьер смартфонов, умных часов, ноутбуков и камер

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Hi-Tech Mail.ru решили провести исследование и узнать, премьеры каких смартфонов, умных часов, ноутбуков и камер россияне ждут больше. Компания провела опрос среди 13 695 пользователей, и 13 марта составила список самых ожидаемых премьер 2019 года.

Среди смартфонов почти каждый пятый (19%) россиянин ждет новый iPhone. На втором месте идет уже представленный Samsung Galaxy S10, который ожидает 17%. Следующую строчку разделяют китайские Huawei P30 Pro и Xiaomi Mi 9, которые хотят увидеть 13% респондентов.

Apple Watch Series 5 – самые популярные умные часы, которые ожидают 16% россиян. Следом идет у Xiaomi Amazfit с 14% голосов. На третьей строчки Huawei Watch (12%).

Модели ноутбуков MacBook Pro и Mi Notebook Air 13 2019 года получили 13% и 10% голосов соответственно и стали самыми ожидаемыми. Меньше поклонников у представленных ASUS ZenBook S13 и Huawei MateBook 13, 8% и 7% соответственно.

Что касается фото- и видео аппаратов, то здесь лидирует Sony Alpha A7 IV (10%), следом идут Canon EOS R (9%) и Nikon D-серии (8%).

Также был составлен отдельный рейтинг, в нем россияне составили свой список ожидаемых новинок. Места в этом рейтинги распределились следующим образом: PlayStation 5 (31%), Xiaomi Mi Band 4 (17%), беспроводную зарядку Apple AirPower (11%), наушники Apple AirPods 2 (10%), новый Microsoft Xbox (7%).

ИСТОЧНИК KP.RU