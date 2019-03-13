2019-03-13T13:31:43+03:00
Общество

Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года

Был составлен список самых популярных премьер смартфонов, умных часов, ноутбуков и камер
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 годаРоссияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 годаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Hi-Tech Mail.ru решили провести исследование и узнать, премьеры каких смартфонов, умных часов, ноутбуков и камер россияне ждут больше. Компания провела опрос среди 13 695 пользователей, и 13 марта составила список самых ожидаемых премьер 2019 года.

Среди смартфонов почти каждый пятый (19%) россиянин ждет новый iPhone. На втором месте идет уже представленный Samsung Galaxy S10, который ожидает 17%. Следующую строчку разделяют китайские Huawei P30 Pro и Xiaomi Mi 9, которые хотят увидеть 13% респондентов.

Apple Watch Series 5 – самые популярные умные часы, которые ожидают 16% россиян. Следом идет у Xiaomi Amazfit с 14% голосов. На третьей строчки Huawei Watch (12%).

Модели ноутбуков MacBook Pro и Mi Notebook Air 13 2019 года получили 13% и 10% голосов соответственно и стали самыми ожидаемыми. Меньше поклонников у представленных ASUS ZenBook S13 и Huawei MateBook 13, 8% и 7% соответственно.

Что касается фото- и видео аппаратов, то здесь лидирует Sony Alpha A7 IV (10%), следом идут Canon EOS R (9%) и Nikon D-серии (8%).

Также был составлен отдельный рейтинг, в нем россияне составили свой список ожидаемых новинок. Места в этом рейтинги распределились следующим образом: PlayStation 5 (31%), Xiaomi Mi Band 4 (17%), беспроводную зарядку Apple AirPower (11%), наушники Apple AirPods 2 (10%), новый Microsoft Xbox (7%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам
Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры
В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны
Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься
В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова
Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах
Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ
Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max
Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов
Военный самолет США пролетел над территорией России
Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов