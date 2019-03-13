Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-13T16:50:05+03:00

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В интервью блогеру Вячеславу Манучарову известная певица Вера Брежнева объяснила, почему никогда не воспринимала себя, как украинскую певицу. Видео интервью опубликовано на канале «Эмпатия Ванучи».

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Плюс, считается, что чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет», - так объясняет свое заявление сама исполнительница.

Также Брежнева отметила, что её первый концерт в составе группы «ВИА Гра» состоялся именно в Санкт-Петербурге. Таким образом, с самого начала своего творчества Брежнева позиционировала себя исключительно как российскую певицу. Она даже предложила изменить свое описание на сервисе «Яндекс» и представлять её не как украинскую исполнительницу, а как российскую певицу родом из Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU