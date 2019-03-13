Путин обсудил с Совбезом варианты предотвращения природных пожаров
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, участники которого рассмотрели варианты предотвращения природных пожаров и других стихийных бедствий.
"С учетом аномально высоких температур в ряде регионов Дальнего Востока речь заходила о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что были рассмотрены также социально-экономические проблемы страны.
"На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - добавил Песков.
В ходе мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах своей поездки по странам Персидского залива в период с 4 по 7 марта (Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ).
ИСТОЧНИК KP.RU