2019-03-13T17:03:29+03:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом варианты предотвращения природных пожаров

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема была вызвана аномально высокими температурами в некоторых регионах Дальнего Востока
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, участники которого рассмотрели варианты предотвращения природных пожаров и других стихийных бедствий.

"С учетом аномально высоких температур в ряде регионов Дальнего Востока речь заходила о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что были рассмотрены также социально-экономические проблемы страны.

"На совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - добавил Песков.

В ходе мероприятия министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах своей поездки по странам Персидского залива в период с 4 по 7 марта (Катар, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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