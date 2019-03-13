2019-03-13T22:35:09+03:00
Происшествия

Украина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX

Решение уже вступило в силу с 19:00 мск 13 марта
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Украина приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAXУкраина приостановила полеты самолетов Boeing 737 MAXФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С 19:00 мск среды, 13 марта, на Украине вступило в силу решение Государственной авиационной службы о временном запрете полетов самолетов Boeing 737 8 MAX и 737 9 MAX над территорией страны.

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX до, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек - граждане 35 государств, в том числе трое россиян. Кроме того, в октябре 2018 года произошло крушение этой же модели самолета, принадлежащего индонезийской авиакомпании Lion Air.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX уже была приостановлена многими авиакомпаниями, включая российскую S7, которая единственная в нашей стране использует эти лайнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из итальянской церкви похитили картину Питера Брейгеля-младшего
Французские республиканцы предложили отменить санкции против России
Трамп: США приостанавливают полеты Boeing 737 MAX
Мэй подтвердила, что проголосует против выхода Британии из ЕС без сделки по Brexit
Произошел сбой в работе Facebook и Instagram
«Это все Фотошоп!»: Трамп прокомментировал слухи о двойнике жены
ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе
Генпрокурор Украины заявил, что ФСБ перекрыла поставки деталей для украинского ВПК
Суд приговорил бывшего главу штаба Трампа к 7,5 годам тюрьмы
В президентском рейтинге на Украине Порошенко вышел на второе место, обогнав Тимошенко
Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на абхазской границе
Российский лыжник погиб, упав в ущелье во французских Альпах
Шохин: антироссийские санкции будут только усиливаться
Российские космонавты Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос в конце мая
Радикалы предприняли попытку сорвать выступление Порошенко в Чернигове
Генпрокуратура РФ проверит информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора
В сети появились отреставрированные кадры первого ядерного взрыва
Совет Федерации одобрил закон о нескольких отсрочках от армии на время обучения в вузе
США продолжит переговоры с Турцией по продаже Patriot, если она откажется от российских С-400
США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД
Украина планирует испытывать новое ракетное оружие недалеко от российской границы
В Госдуме отреагировали на заключение ЕП о том, что Россия – «основной источник дезинформации»
На ракете "Союз" устранили небольшую неисправность
В Бразилии двое школьников застрелили шесть человек и покончили с собой
Росстат: недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%