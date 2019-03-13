Украина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 22:35 2019-03-13T22:35:09+03:00

Решение уже вступило в силу с 19:00 мск 13 марта

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С 19:00 мск среды, 13 марта, на Украине вступило в силу решение Государственной авиационной службы о временном запрете полетов самолетов Boeing 737 8 MAX и 737 9 MAX над территорией страны.

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX до, в пределах, с или над территорией Украины", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек - граждане 35 государств, в том числе трое россиян. Кроме того, в октябре 2018 года произошло крушение этой же модели самолета, принадлежащего индонезийской авиакомпании Lion Air.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX уже была приостановлена многими авиакомпаниями, включая российскую S7, которая единственная в нашей стране использует эти лайнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU