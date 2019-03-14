У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-14T11:53:03+03:00

Оборвавшийся провод послужил причином для пожара и попортил несколько автомобилей. Фото предоставлено очевидцем

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В четверг, 14 марта, у бизнес-центра «Авиатор» в Москве произошёл обрыв провода электропередач. В результате по адресу Кочновский проезд, 14, корпус 3, возникли нескольких возгораний.

Оборвавшийся провод упал на одну из припаркованных машин, что стало причиной задымления под капотом. Очевидцы сняли видео, в котором видно, как прохожие пытаются потушить задымление подручными средствами.

Прохожие тушат снегом возгорание под капотом одного из автомобилей. Фото предоставлено очевидцем

Кроме того, из-за обрыва кабеля началось возгорание в одном из гаражей, расположенных неподалеку от бизнес-центра. На место происшествия уже прибыли представители экстренных служб. По словам свидетелей, происшествия сопровождалось взрывом, от которого выбило стекла у припаркованных автомобилей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697099" frameborder="0"></iframe> В Москве, рядом с бизнес-центром «Авиатор» произошёл обрыв провода электропередач.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 марта произошел пожар в подвале экспертно-криминалистического центра главного управления МВД РФ по Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU