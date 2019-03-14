2019-03-14T11:53:03+03:00
Происшествия

У бизнес-центра "Авиатор" в Москве загорелись автомобиль и гараж из-за оборвавшегося электропровода

Оборвавшийся кабель вызвал нескольких возгораний [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Оборвавшийся провод послужил причином для пожара и попортил несколько автомобилей. Фото предоставлено очевидцемОборвавшийся провод послужил причином для пожара и попортил несколько автомобилей. Фото предоставлено очевидцем
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В четверг, 14 марта, у бизнес-центра «Авиатор» в Москве произошёл обрыв провода электропередач. В результате по адресу Кочновский проезд, 14, корпус 3, возникли нескольких возгораний.

Оборвавшийся провод упал на одну из припаркованных машин, что стало причиной задымления под капотом. Очевидцы сняли видео, в котором видно, как прохожие пытаются потушить задымление подручными средствами.

Прохожие тушат снегом возгорание под капотом одного из автомобилей. Фото предоставлено очевидцем

Прохожие тушат снегом возгорание под капотом одного из автомобилей. Фото предоставлено очевидцем

Кроме того, из-за обрыва кабеля началось возгорание в одном из гаражей, расположенных неподалеку от бизнес-центра. На место происшествия уже прибыли представители экстренных служб. По словам свидетелей, происшествия сопровождалось взрывом, от которого выбило стекла у припаркованных автомобилей.

В Москве, рядом с бизнес-центром «Авиатор» произошёл обрыв провода электропередач.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 марта произошел пожар в подвале экспертно-криминалистического центра главного управления МВД РФ по Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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