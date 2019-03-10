В центре Москвы ликвидировали пожар в здании экспертно-криминалистического центра МВД

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-10T13:44:18+03:00

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Пожар, возникший в воскресенье в подвале экспертно-криминалистического центра главного управления МВД РФ по Москве, ликвидировали. Об этом сообщили в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован, его площадь составила 20 кв. м", - цитирует ТАСС их информацию. Там также добавили, что в связи с пустотами в перекрытиях здания тушение пожара было осложнено. Со своей стороны, в главном управлении МЧС по Москве добавили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ночь с пятницы на субботу пожарные потушили пожар в бытовках, расположенных в районе Нового Арбата в центре Москвы. В борьбе с огнем участвовали 65 человек, было задействовано 19 единиц техники. Общая площадь возгорания составила около 100 кв. метров.

В феврале сообщалось, что пожар произошел в "звездном доме" на Никитском бульваре в Москве, в результате чего погибли семь человек. Огонь вспыхнул в квартире дочери Юрия Башмета.

ИСТОЧНИК KP.RU