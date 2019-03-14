2019-03-14T17:59:16+03:00
В мире

Задержанных участников беспорядков в Армении отпустили на свободу

Всего было арестовано 16 человек
Елизавета ФРОЛОВА
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Всего было задержано 16 человекВсего было задержано 16 человекФото: Сергей МЕДВЕДЕВ
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Всех задержанных в ходе стычек с полицейскими в центре Еревана отпустили на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

«Все задержанные уже на свободе. У нас было 16 задержанных, составлен протокол об административных правонарушениях», - сказано в сообщении пресс-службы.

Во время беспорядков пострадали один из протестующих и полицейский. Их госпитализировали в Университетскую клинику №1. Мужчинам оказали помощь и вскоре выписали.

Стычка с полицейскими произошла в центре Еревана в четверг, 14 марта. Беспорядки устроили владельцы и сотрудники нескольких кафе у здания городского Оперного театра. Мэрия в начале января приняла решения снести заведения, и13 марта ее представители попытались начать демонтаж. В итоге протестующие перекрыли центральной проспект Маштоца, чтобы не позволить начать работы по сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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