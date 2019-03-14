Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-14T18:57:46+03:00

Это произойдет в случае, если Евросоюз не будет вести переговоры по торговле

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести пошлины на многие европейские товары. Это произойдет в случае, если Европейский Союз откажется вести со Штатами переговоры по торговле. Трамп сказал об этом на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме.

«Они хотят говорить с нами, но если они не будут, мы введем пошлины на многие товары», - цитирует РИА Новости слова президента США.

Как ранее сообщала kp.ru, Дональд Трамп намерен запросить у конгресса на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 миллиарда. Предполагается, что эта сумма должна быть включена в проект бюджета на 2020 финансовый год. Конгресс соглашался выделить только 1,4 миллиарда долларов. При этом, поскольку в палате представителей большинство составляют демократы, выступающие против стены на границе с Мексикой, запрос президента, скорее всего, будет отклонен.

ИСТОЧНИК KP.RU