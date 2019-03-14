СПЧ составил «портрет среднестатического бомжа» и предложил принимать их на работу без документов

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-14T19:32:39+03:00

По разным оценкам, сейчас в России от 800 тысяч до 3,5 миллионов бездомных Фото: Олег УКЛАДОВ

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Проблемы бездомных стали темой специального заседания СПЧ в четверг. Во время заседания обсудили, что нужно делать для спасения и реабилитации людей без определенного места жительства, а также на основе анализа анкет сделали «портрет среднестатического бомжа».

«Получается, что его средний возраст 46 лет, 75 % - мужчины, стаж уличной жизни 7 лет. Те, кто считают, что бездомные в основном люди неграмотные, не правы: 13 % имеют высшее образование и 43 % среднее специальное. Развеяли и миф про то, что бомжи это в основном жертвы квартирных аферистов. 32 % стали бездомными в результате трудовой миграции и 30% - из-за семейных проблем», - сообщает сайт MK.RU.

По словам члена СПЧ Евгения Боброва, нужно предусмотреть в ЖК РФ возможность принятия непрописанных на жилучет по месту их фактического проживания. Бобров предлагает предусмотреть в законодательстве возможность трудоустройства людей, не имеющих удостоверяющих личность документов.

Изменения предлагаются внести в работу ночлежек. В ряде регионов для них предусмотрен норматив площади в 2 - 2,5 м² на человека, но это не обеспечивает даже необходимый для нормального дыхания объем воздуха для сна, не говоря уже об условиях социальной адаптации и реабилитации.

По разным оценкам, сейчас в России от 800 тысяч до 3,5 миллионов бездомных, и все они остро нуждаются в помощи государства.

ИСТОЧНИК KP.RU