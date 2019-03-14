2019-03-15T00:07:15+03:00
Политика

Подразделения сирийской армии проводят плановые учения

Военнослужащие ВС Сирии продолжают поддерживать боевую выучку, приобретенную в ходе борьбы с боевиками террористических группировок
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Подразделения Сирийской Арабской Армии продолжают поддерживать боевую выучку, приобретенную в ходе борьбы с боевиками террористических группировокПодразделения Сирийской Арабской Армии продолжают поддерживать боевую выучку, приобретенную в ходе борьбы с боевиками террористических группировок
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Подразделения Сирийской Арабской Армии, не привлекаемые к мероприятиям в районах проведения боевых действий, а также боевой службы, продолжают поддерживать боевую выучку, приобретенную в ходе борьбы с боевиками террористических группировок. Тем не менее, подразделения в любой момент готовы выдвинуться на опасные и угрожаемые направления для ведения боевых действий, сообщает наш корреспондент с места событий.

В ходе плановых учебных мероприятий, которые проводятся примерно в 30 километрах северо-западнее 55-километровой зоны эт-Танф, бойцы одного их пехотных подразделений САА демонстрируют отличные результаты. Во время проведения ротно-тактического учения с боевой стрельбой при поддержке авиации и артиллерии вооруженных сил арабской республики с военнослужащими проводятся мероприятия по совершенствованию боевой подготовки.

Учения Вооруженных сил Сирии

Учения Вооруженных сил Сирии

Пехотинцы уже отработали действия по тревоге и совершили марш в район боевого применения в условиях воздействия условных бандгрупп. В ходе заключительного этапа учения бойцы проводят наступление с целью уничтожения противника в опорном пункте.

В учебно-боевых мероприятиях задействованы танки, БМП, артиллерийские и зенитные установки для нанесения огневого поражения легкобронированной техники и низколетящих объектов условных террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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