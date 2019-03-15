В молочный ГОСТ могут внести изменения, касающиеся антибиотиков

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-15T12:04:49+03:00

В России могут ужесточит ГОСТ для производителей молочной продукции Фото: Олег УКЛАДОВ

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В России разрабатывают поправки в ГОСТ, которые регулирует качество молочной продукции. Сегодня допускаются остатки 72 лекарственных препаратов, именно этот список хотят урезать. Об этом рассказал председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарев.

Проект нового ГОСТа планируют рассмотреть уже 16 апреля, если его утвердят, то могут поднять вопрос об обязательности данного стандарта на территории страны.

Действующий расширенный список, пусть даже в минимальных количествах, развязывает руки производителям. Это значит, что на прилавки и ан стол попадает менее качественная продукция. Если суммировать общие показатели, которые потребляет человек, то получится не так уж мало. Например, на производство 1 кг сливочного масла уйдет 8-12 литров молока.

Эксперты уверены, что помимо запрета нужно будет сразу разрабатывать метод быстрого определения запрещенных препаратов в сырье на каждом этапе производства.

Как правило остаточное количество антибиотиков, которое выявляется в магазинном молоке, проходящем термическую обработку, не более 0,5%. Но и этого может быть достаточно, чтобы у человека возникли аллергии, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU