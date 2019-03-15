2019-03-15T13:28:18+03:00
Происшествия

В Подмосковье злоумышленник украл из салона связи 129 тысяч рублей

Преступник угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет
Марина ВЕНЦОВА
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Преступник похитил 129 тыс. рублей из салона связи в ПодмосковьеПреступник похитил 129 тыс. рублей из салона связи в Подмосковье
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Неизвестный злоумышленник похитил из кассы салона связи "Связной Логистика" в городе Красногорск Подмосковья выручку на сумму 129 тыс. рублей.

Преступник накануне вечером зашел в магазин и, угрожая продавцам-консультантам предметом, похожим на пистолет, открыто забрал из кассы всю выручку. Об этом сообщил источник КП. После происшествия сотрудники магазина обратились с заявлением в дежурную часть управления МВД.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на улице Большая Дмитровка в центре Москвы неизвестные ограбили люксовый магазин бренда Louis Vuitton. Преступники похитили 7 млн рублей. Недавно, 6 марта, в городе Егорьевск Московской области посетитель магазина помог продавцам задержать вооруженного грабителя. В то время пока сотрудники вызывали полицию, он скрутил вора и удерживал его до приезда правоохранителей.

Видео ограбления салон связи "Связной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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