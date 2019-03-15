В Подмосковье злоумышленник украл из салона связи 129 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-15T13:28:18+03:00

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Неизвестный злоумышленник похитил из кассы салона связи "Связной Логистика" в городе Красногорск Подмосковья выручку на сумму 129 тыс. рублей.

Преступник накануне вечером зашел в магазин и, угрожая продавцам-консультантам предметом, похожим на пистолет, открыто забрал из кассы всю выручку. Об этом сообщил источник КП. После происшествия сотрудники магазина обратились с заявлением в дежурную часть управления МВД.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на улице Большая Дмитровка в центре Москвы неизвестные ограбили люксовый магазин бренда Louis Vuitton. Преступники похитили 7 млн рублей. Недавно, 6 марта, в городе Егорьевск Московской области посетитель магазина помог продавцам задержать вооруженного грабителя. В то время пока сотрудники вызывали полицию, он скрутил вора и удерживал его до приезда правоохранителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697319" frameborder="0"></iframe> Видео ограбления салон связи "Связной".

ИСТОЧНИК KP.RU