В Подмосковье злоумышленник украл из салона связи 129 тысяч рублей
Неизвестный злоумышленник похитил из кассы салона связи "Связной Логистика" в городе Красногорск Подмосковья выручку на сумму 129 тыс. рублей.
Преступник накануне вечером зашел в магазин и, угрожая продавцам-консультантам предметом, похожим на пистолет, открыто забрал из кассы всю выручку. Об этом сообщил источник КП. После происшествия сотрудники магазина обратились с заявлением в дежурную часть управления МВД.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что на улице Большая Дмитровка в центре Москвы неизвестные ограбили люксовый магазин бренда Louis Vuitton. Преступники похитили 7 млн рублей. Недавно, 6 марта, в городе Егорьевск Московской области посетитель магазина помог продавцам задержать вооруженного грабителя. В то время пока сотрудники вызывали полицию, он скрутил вора и удерживал его до приезда правоохранителей.
Видео ограбления салон связи "Связной".
ИСТОЧНИК KP.RU