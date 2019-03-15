2019-03-15T13:55:07+03:00
Общество

Тело Игоря Малашенко доставят в Москву в субботу

Одного из основателей телекомпании НТВ похоронят 18 марта на Троекуровском кладбище
Александр ДЖУМАЕВ
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Игорь Малашенко со своей второй женой Боженой РынскойИгорь Малашенко со своей второй женой Боженой РынскойФото: Евгения ГУСЕВА
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Тело одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко будет доставлено в Москву 16 марта. Похороны известного деятеля СМИ состоятся в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище.

"Завтра гроб с телом Игоря Малашенко рейсом "Аэрофлота" из Малаги будет доставлено в Москву. Прощание и похороны - в понедельник на Троекуровском кладбище", - приводит ТАСС слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Игорь Малашенко покончил с собой 25 февраля в своем доме в испанском городе Марбелья. Медиаменеджер не оставил предсмертной записки; по некоторым данным, причиной ухудшения состояния его здоровья, предшествовавшего самоубийству, стали затянувшиеся судебные тяжбы с его бывшей супругой Еленой.

Помимо работы в НТВ, Малашенко в разные периоды времени возглавлял телекомпанию "Останкино" и телеканал RTVI. В 1996 году он участвовал в организации предвыборной кампании Бориса Ельцина, а в 2018 году возглавлял штаб Ксении Собчак, которая тогда баллотировалась в президенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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