2019-03-15T16:36:37+03:00
В мире

Помпео: Израиль имеет право защищаться от атак из сектора Газа

По словам госсекретаря США, Тегеран финансирует террористов в секторе Газа
Александр ДЖУМАЕВ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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В пятницу, 15 марта, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Израиль имеет право защищать своих граждан от атак с территории сектора Газа. По его словам, террористов, атакующих израильскую территорию, поддерживает Иран.

"Вновь израильские граждане подвергаются нападениям со стороны террористов в Газе, которые вооружены и финансируются своими кукловодами в Тегеране. Мы поддерживаем нашего союзника. Израиль имеет право защищать своих граждан", - написал глава Госдепартамента в своем Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал о ракетном обстреле израильской территории из сектора Газа. В ответ на выпущенные по территории страны ракеты, часть из которых была перехвачена силами ПВО, израильская армия нанесла удары по сотне военных целей, расположенных на территории прибрежного анклава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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