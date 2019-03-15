2019-03-15T08:26:57+03:00
В мире

Военные Израиля заявили еще о двух ракетах, выпущенных из сектора Газа

Оба снаряда перехвачены системой ПРО «Железный купол»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Обе ракеты перехвачены системой ПРО Израиля «Железный купол»Обе ракеты перехвачены системой ПРО Израиля «Железный купол»Фото: REUTERS
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Армия обороны Израиля сообщила, что утром в пятницу, 15 марта, по территории еврейского государства из сектора газа были запущены еще две ракеты, обе были перехвачены системой ПРО «Железный купол».

По данным израильских военных, целью обстрела в этот раз был город Сдерот на юге страны, в котором проживает около 25 тысяч человек. В общей сложности из палестинского анклава за минувшие сутки по Израилю было выпущено пять снарядов, три из них удалось сбить. Сообщений о возможных раненых или разрушениях не поступало, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, минувшей ночью в ответ на запуск двух ракет из Газы в сторону Тель-Авива самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам движения ХАМАС в анклаве. Вскоре после начала бомбардировок с территории сектора Газа была запущена еще одна ракета. Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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