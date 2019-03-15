2019-03-15T19:46:07+03:00
Политика

В 93 вузах появятся военные учебные центры

Распоряжение об их создании подписано правительством
Елена АКИМОВА
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В 93 вузах появятся военные учебные центрыВ 93 вузах появятся военные учебные центрыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В российских вузах появятся военные учебные центры. Всего нововведение коснется 93 учебных заведений по всей стране. Перечень вузов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Центры станут полноценной заменой военных кафедр и факультетов, которые было решено упразднить от 31 января. В рамках зимнего нормативного акта указано, что студенты до 24 лет, годные к службе в армии, получат право заключить в Минобороны договор о дальнейшем обучении в вузе и прохождении службы по контракту. Студентам будут платить стипендию, в зависимости от успеваемости, а по окончанию образования присвоят звание «лейтенант».

Статс-секретарь Минобороны Николай Панков отметил, что военную подготовку в вузах проходят более 61 тысячи человек. Ежегодно этот объем растет, именно это стало поводом создать в гражданских вузах военные учебные центры, пишет Российская газета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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