В России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах на учебные центры
В четверг, 31 января, в России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Этот законопроект президент РФ Владимир Путин подписал еще в августе прошлого года.
Таким образом, с этого дня в нашей стране действует единый вид подразделений военной подготовки – это военные учебные центры. Они заменят несколько существующих видов структурных подразделений в вузах (центры, кафедры, факультеты).
Цель этого нововведения – привести работу по этому направлению подготовки к единообразию. Процесс обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки будет вестись более эффективно. При этом в таких центрах появится возможность осуществлять военную подготовку по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза — военном учебном центре.
В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. Более ста центров готовят офицеров для дальнейшей службы по контракту и обучают по военно-учетным специальностям. Еще 83 военные кафедры готовят офицеров запаса и сержантов.
Ранее сайт kp.ru писал, что Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания, независимо от того, имеется ли регистрация. Накануне этот закон одобрили в Совете Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU