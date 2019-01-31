2019-01-31T09:20:51+03:00
Общество

В России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах на учебные центры

Это повысит эффективность подготовки студентов
Татьяна СЫКОВА
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Структуры военной подготовки сейчас есть в 87 вузах РФ.Структуры военной подготовки сейчас есть в 87 вузах РФ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 31 января, в России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Этот законопроект президент РФ Владимир Путин подписал еще в августе прошлого года.

Таким образом, с этого дня в нашей стране действует единый вид подразделений военной подготовки – это военные учебные центры. Они заменят несколько существующих видов структурных подразделений в вузах (центры, кафедры, факультеты).

Цель этого нововведения – привести работу по этому направлению подготовки к единообразию. Процесс обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки будет вестись более эффективно. При этом в таких центрах появится возможность осуществлять военную подготовку по всем существующим траекториям в едином структурном подразделении вуза — военном учебном центре.

В настоящее время в 87 вузах имеются структуры военной подготовки. Более ста центров готовят офицеров для дальнейшей службы по контракту и обучают по военно-учетным специальностям. Еще 83 военные кафедры готовят офицеров запаса и сержантов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания, независимо от того, имеется ли регистрация. Накануне этот закон одобрили в Совете Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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