Три смертницы подорвали себя среди беженцев в Сирии

СЕГОДНЯ 21:09 2019-03-15T21:09:47+03:00

Атака была совершена в населенном пункте Эль-Багуз, расположенном на востоке арабской республики

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, появилась информация о теракте в населенном пункте Эль-Багуз, расположенном на востоке Сирии. Как стало известно, там три террористки-смертницы подорвали себя среди беженцев.

По предварительным данным, в результате случившегося есть погибшие и раненые, однако точное число жертв и пострадавших пока не известно.

Как отмечает агентство Reuters, взрывы прогремели на пункте сбора людей, собиравшихся покинуть последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Эль-Багузе по безопасному коридору, предоставленному вооруженной коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время именно отряды СДС, состоящие преимущественно из курдов, ведут штурм позиций ИГ в Эль-Багузе. При этом поддержку с воздуха им оказывают ВВС западной коалиции.

ИСТОЧНИК KP.RU