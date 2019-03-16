2019-03-16T12:55:24+03:00
Общество

Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух

К лету 2019 года к испытаниям планируют допустить и четвертый лайнер этой модели [видео]
Елена Гильманова
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Лайнер МС-21. Фото: корпорация "Иркут"Лайнер МС-21. Фото: корпорация "Иркут"
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В субботу, 16 марта, российский третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Шестнадцатого марта на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 километров в час», — говорится в заявлении пресс-службы.

В Минпромторге отметили, что полет нового российского лайнера прошел в штатном режиме.

Первый полёт самолёта МС-21-300.

Со ссылкой на президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря в ведомстве отметили, что к лету 2019 года планируют присоединить к испытаниям и четвертый опытный самолет этой модели.

В январе нынешнего года президент ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что проект создания российского пассажирского самолета МС-21-300 завершат с использованием российских деталей. Это было связано с новостью о том, что санкции США поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию. В итоге было принято решение создать крыло лайнера из отечественных композитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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