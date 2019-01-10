2019-01-10T09:33:28+03:00
Политика

В Ростехе назвали надуманной проблему нехватки композитов для самолета МС-21

Ранее сообщалось, что санкции США поставили под угрозу запуск машины в серию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лайнер МС-21. Фото: корпорация "Иркут"Лайнер МС-21. Фото: корпорация "Иркут"
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В Ростехе назвали "надуманной" проблему с нехваткой композитов для разрабатываемого в России самолета МС-21.

Ранее сообщалось, что введенные в отношении данной компании и Объединенной авиастроительной корпорации американские санкции привели к прекращению поставок ряда материалов. Речь идет, в частности, о компонентах, которые используются для крыла и части киля самолета. Они завозились в Россию американской Hexcel и японской Toray Industries, однако под давлением Вашингтона поставки прекратились.

Согласно данным источников "Коммерсанта", оставшихся композитов хватит лишь на шесть самолетов. Недостающие же материалы придется заказывать в Китае, однако они будут в два раза толще и тяжелее имеющихся, или же дать пока технологию освоят наши отечественные предприятия, например, Елабужский завод композитных изделий. Однако для этого потребуется проведение долгосрочных опытно-конструкторских работ, что поставит под угрозу скорый запуск лайнеров в серию.

Издание отмечает, что также можно перепроектировать крыло и киль в металле, но это лишит самолет одного из основных преимуществ - широкого использования современных материалов, а также может спровоцировать сложности с сертификацией. В Ростехе же такую возможность даже не допускают.

"Есть надежные зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки. Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования в МС-21 композитов даже не рассматривается", - заявили в корпорации.

Сайт kp.ru писал о том, что два опытных лайнера МС-21 уже выполняют полеты по программе сертификационных испытаний на аэродроме им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском. Над вопросом приобретения наших самолетов задумались власти Кубы и Сирии.

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