2019-03-16T16:32:44+03:00
Происшествия

В Зимбабве тропический циклон унес жизни 24 человек

Стихия нанесла существенный ущерб инфраструктуре
Марина ВЕНЦОВА
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24 человека погибли из-за тропического циклона "Идай"в Зимбабве.24 человека погибли из-за тропического циклона "Идай"в Зимбабве.
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Жертвами тропического циклона «Идай» на востоке Зимбабве стали по меньшей мере 24 человека. Об этом сообщили в Министерстве информационно-коммуникационных технологий страны.

Циклон привел к паводкам, разрушены дома, мосты, размыты дороги, произошли перебои с подачей электроэнергии, говорится в сообщении ведомства в "Твиттере"

Ранее циклон "Идай" унес жизни 66 человек в Мозамбике. Из-за продолжительных дождей и наводнения там пострадали около 140 тыс. человек, разрушено 6 тыс. домов и более 100 тыс. гектаров сельсхозугодий.

Ранее сайт kp.ru писал, что юго-восток Китая накрыл ураган «Мангхут». Тайфун стал самым разрушительным за последние десять лет. В результате стихии пострадали не мене 391 человека, многие здания разрушены, деревья на городских улицах вывернуты с корнем. Частично тайфун затронул часть Филиппинского архипелага, где погибли 64 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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