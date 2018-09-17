2018-09-17T09:48:25+03:00
Происшествия

400 человек пострадали в Китае из-за тайфуна «Мангхут»

Ураган, пришедший с тихого океана, стал самым сильным за последнее десятилетие [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Жертвами тайфуна в Китае стали 400 человек.ФОТО: стоп-кадр с видеоЖертвами тайфуна в Китае стали 400 человек.ФОТО: стоп-кадр с видео
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Юго-восток Китая накрыло ураганом «Мангхут». Тайфун пришел с Тихого океана и стал самым разрушительным за последние десять лет.

По предварительным данным из-за стихии пострадали не мене 391 человека, многие здания разрушены, деревья на городских улицах вывернуты с корнем.

Местные власти подводят итоги разрушительной непогоды: порывы ветра свалили сотни деревьев, в зданиях выбиты стекла, многие жилые кварталы ушли под воду. В школах из-за стихийного бедствия были приостановлены занятия. Остановлено паромное сообщение и работа местного аэропорта. Всего были отменены около 900 рейсов.

А местный аэропорт приостановил прием самолетов. Всего было отменено около 900 авиарейсов.

Пока к ликвидации тайфуна не приступали, так как нет такой возможности. Синоптики прогнозируют, что шторм продлится еще несколько часов.

В настоящий момент тайфун ослаб до состояния тропического шторма и бушует над территорией Гуанси-Чжуанского автономного района Китая. Стихия задела Макао, где была парализована работа казино, десятки улиц остались без электричества.

Этот же тайфун затронул часть Филиппинского архипелага. Там погибли 64 человека, сообщает «Пятый канал».

Около 400 человек пострадали из-за тайфуна «Мангхут» в Гонконге.

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