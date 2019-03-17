2019-03-17T16:21:12+03:00
Политика

Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма

Как заметил сенатор, никаких причин для ностальгии по незалежной у крымчан нет и быть не может [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой об отсутствии у крымчан ностальгии по незалежной.

Как заметил сенатор, никаких причин для ностальгии у жителей полуострова, который на протяжении 23 лет «был пасынком Киева», нет и быть не может. «А с чего бы ей (ностальгии) быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!» - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 16 марта, киевская журналистка Олеся Медведева опубликовала последнюю часть своего тревел-проекта «Чей Крым? Пять лет без Украины», в которой сделала однозначный вывод - ностальгии по незалежной жители полуострова не испытывают. При этом девушка отметила, что Россия в настоящее время вкладывает в Крым огромные деньги и создает с нуля серьезные объекты инфраструктуры.

Что думают Россияне о переменах в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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