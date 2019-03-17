Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-17T16:44:05+03:00

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Польские активисты разместили на сайте Белого дома петицию, в которой обратились к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с просьбой получить от России и Германии репарации по итогам Второй мировой войны. В обращении отмечается, что СССР "оккупировал" польскую территорию, но Москва до сих пор не заплатила справедливую компенсацию за свою "агрессию".

«Достижение этой исторической справедливости необходимо по моральным и историческим причинам. Более того, оно играет ключевую роль в становлении Польши надежным союзником США перед лицом угрозы, возникающей в Европе и Азии - новой Империи зла", - говорится в тексте петиции.

Ранее сайт kp.ru писал, что польские политики намерены потребовать с России контрибуцию за годы Второй мировой войны. И это при том, что именно красноармейцы освобождали Польшу от нацистов, а после 1945-го Москва помогала полякам восстанавливать экономику.

ИСТОЧНИК KP.RU