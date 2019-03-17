Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винах

СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-17T18:25:41+03:00

Чтобы получить сведения о напитке, нужно будет сфотографировать этикетку на бутылке

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В воскресенье, 17 марта, стало известно о том, что Роскачество планирует запустить мобильное приложение с информацией о российских винах.

Как уточнил руководитель организации Максим Протасов, с помощью этого приложения можно будет получить информацию о самом напитке, а также другие полезные сведения, например, с какими блюдами это вино сочетается и в каких рецептах используется. Причем для этого будет достаточно сфотографировать этикетку на бутылке.

«Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение Роскачества и добавлять к этому дополнительную справочную информацию», - сказал Протасов РИА Новости.

Кроме того, собеседник агентства пообещал, что база данных приложения будет ежегодно пополняться благодаря исследованиям Роскачества. «В этом году мы планируем расширить бренд-лист исследования, надеемся, что в гид в 2019 году попадет более 500 брендов», - подчеркнул Максим Протасов.

Также он отметил, что мобильное приложение будет разработано в рамках программы «Винный портал России», предусматривающей создание базы вин, производимых на территории нашей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU