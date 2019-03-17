2019-03-17T18:25:41+03:00
Общество

Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винах

Чтобы получить сведения о напитке, нужно будет сфотографировать этикетку на бутылке
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Роскачество запустит мобильное приложение с информацией о винахРоскачество запустит мобильное приложение с информацией о винахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 17 марта, стало известно о том, что Роскачество планирует запустить мобильное приложение с информацией о российских винах.

Как уточнил руководитель организации Максим Протасов, с помощью этого приложения можно будет получить информацию о самом напитке, а также другие полезные сведения, например, с какими блюдами это вино сочетается и в каких рецептах используется. Причем для этого будет достаточно сфотографировать этикетку на бутылке.

«Информацию об исследованных нами винах мы будем загружать в мобильное приложение Роскачества и добавлять к этому дополнительную справочную информацию», - сказал Протасов РИА Новости.

Кроме того, собеседник агентства пообещал, что база данных приложения будет ежегодно пополняться благодаря исследованиям Роскачества. «В этом году мы планируем расширить бренд-лист исследования, надеемся, что в гид в 2019 году попадет более 500 брендов», - подчеркнул Максим Протасов.

Также он отметил, что мобильное приложение будет разработано в рамках программы «Винный портал России», предусматривающей создание базы вин, производимых на территории нашей страны.

КСТАТИ

Есть ли в России хорошее вино: Роскачество утверждает - есть

Утверждается, что качественную отечественную продукцию можно приобрести и по вполне демократичным ценам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч Спартак - Зенит: первый тайм встречи завершился вничью 1:1
Вучич пообещал пресекать любое насилие на акциях протеста в Сербии
В Белграде протестующие окружили управление полиции
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США
В Совфеде поддержали идею подключения Китая к переговорам США по разоружению
Матч Спартак - Зенит: Ракицкий, Азмун и Барриос начнут матч с первых минут у гостей
Венесуэльские военные сняли авиакрушение изнутри самолета
Матч Спартак - Зенит: в стартовом составе москвичей капитаном выйдет Глушаков, Жиго в запасе
В Кремле прокомментировали заявление Болтона о переговорах по разоружению
Болтон допускает переговоры США и РФ по разоружению
В Сирии из-за авиаударов международной коалиции погибли мирные жители
Порошенко пообещал «сделать шаги» для возвращения Крыма и Донбасса
В Киеве осквернили и ограбили храм Георгия Победоносца
Эксперт назвал действия протестующих в Сербии «попыткой госпереворота»
Поляки попросили США помочь взыскать репарации с России
В Мосгордуме прокомментировали предложение увековечить имя Началовой
Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Похороны Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище
Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь
Ученые назвали первые симптомы развития подагры