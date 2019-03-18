В России будет открыто более 900 современных научных лабораторий
- За шесть лет в университетах и в научных центрах должно быть сформировано не менее 900 современных научных лабораторий, - рассказал министр. - Они должны преимущественно состоять из молодых исследователей и возглавляться они будут молодыми же исследователями. Конечно, чуть постарше, чем студенческий возраст, но тем не менее.
Михаил Котюков: В России будет открыто более 900 современных научных лабораторий.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса
Эта программа связана с грандиозным проектом, согласно которому в науку в России к 2024 году должны прийти 35 тысяч молодых исследователей.
- Задача серьезная, но вполне выполнимая, - считает Михаил Котюков. – Молодые исследователи должны прийти не только в государственные научные институты, но и в университеты, и в индустриальные компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU