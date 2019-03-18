СЕГОДНЯ 02:12 2019-03-18T02:12:05+03:00

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков [видео]

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- За шесть лет в университетах и в научных центрах должно быть сформировано не менее 900 современных научных лабораторий, - рассказал министр. - Они должны преимущественно состоять из молодых исследователей и возглавляться они будут молодыми же исследователями. Конечно, чуть постарше, чем студенческий возраст, но тем не менее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697642" frameborder="0"></iframe> Михаил Котюков: В России будет открыто более 900 современных научных лабораторий.Министр науки и высшего образования отвечает на вопросы обозревателя «КП» Александра Милкуса

Эта программа связана с грандиозным проектом, согласно которому в науку в России к 2024 году должны прийти 35 тысяч молодых исследователей.

- Задача серьезная, но вполне выполнимая, - считает Михаил Котюков. – Молодые исследователи должны прийти не только в государственные научные институты, но и в университеты, и в индустриальные компании.

Полностью интервью министра читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU