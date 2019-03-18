2019-03-18T13:35:20+03:00
В мире

В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия

По словам премьер-министр страны Джасинды Ардерн, после терактов в мечети сомнений в необходимости такого решения быть не может
Марина ВЕНЦОВА
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Новая Зеландия ужесточит закон об обороте оружияНовая Зеландия ужесточит закон об обороте оружияФото: REUTERS
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что правительство страны приняло решение о пересмотре национального законодательства, регулирующего оборот оружия.

По ее словам, как передает издание The New Zeland Herald, "решение о том, что закон будет пересмотрен в сторону ужесточения, уже принято кабинетом министров". В течение предстоящей недели все изменения будут озвучены. Сам законопроект опубликуют через 10 дней.

15 марта, как ранее писал сайт kp.ru, неизвестные ворвались в мечети новозеландского города Крайстчерч и открыли стрельбу по верующим. В результате жертвами стали 50 человек, многие были доставлены в больницы.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

Полиция задержала четверых подозреваемых в организации теракта, но позже причастность троих из них была опровергнута. Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что действовал террорист-одиночка, а именно 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант. Прямо перед нападением мужчина опубликовал манифест о превосходстве белой расы, а потом еще и вел прямую трансляцию с места трагедии.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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