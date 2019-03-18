Минтруд готовит новый законопроект о доплатах к пенсиям

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-18T16:38:41+03:00

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Министерство труда разрабатывает новую методику расчета надбавок к пенсиям малообеспеченных граждан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра труда Андрея Пудова.

Новая методика подразумевает устранение несправедливости и обмана малоимущих пенсионеров со стороны региональных чиновников. С 1 января в России произошла индексация пенсий в среднем на 1000 рублей. Однако некоторые должностные лица представляли эту надбавку, как обязательную доплату до прожиточного минимума. Поэтому пенсионеры не увидели существенных изменений в размере своих пенсий.

Согласно новому законопроекту, сначала будет проводиться индексация до прожиточного минимума, а уже потом добавляться обещанные президентом 1000 рублей. Таким образом, по всей России пенсия будет гарантированно выше прожиточного минимума.

Также проектом предусматривается доплата пенсионерам тех сумм, которые они не дополучили в текущем году. Они получат эти выплаты задним числом, в мае-июне.

ИСТОЧНИК KP.RU