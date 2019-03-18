2019-03-18T18:37:17+03:00
Авто

В России стали чаще получать водительские права

По сравнению с прошлым годом число водителей увеличилось на 18 %
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Во время получения водительского удостоверения в многофункциональном центре предоставления государственных услуг "Мои Документы". Фото Вячеслав Прокофьев/ТАССВо время получения водительского удостоверения в многофункциональном центре предоставления государственных услуг "Мои Документы". Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Россияне стали намного чаще получать водительские права. По статистике МВД, за прошедший год россиянам было выдано 6,8 млн. национальных удостоверений. Это почти на 18 % больше, чем в 2017 году. Также увеличилось и число россиян, получивших международные водительские права. За последний год оно выросло на 15 %.

Об этом сообщает телеканал RT .

Совершенно обратная тенденция наблюдается в лишении россиян водительских прав. За последние пять лет количество постановлений об их изъятии в России сократилось примерно на 34 %. Такая статистика может свидетельствовать о повышении сознательности российских водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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