В России стали чаще получать водительские права

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-18T18:37:17+03:00

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Россияне стали намного чаще получать водительские права. По статистике МВД, за прошедший год россиянам было выдано 6,8 млн. национальных удостоверений. Это почти на 18 % больше, чем в 2017 году. Также увеличилось и число россиян, получивших международные водительские права. За последний год оно выросло на 15 %.

Об этом сообщает телеканал RT .

Совершенно обратная тенденция наблюдается в лишении россиян водительских прав. За последние пять лет количество постановлений об их изъятии в России сократилось примерно на 34 %. Такая статистика может свидетельствовать о повышении сознательности российских водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU