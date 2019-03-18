Сахалинская область получила от Минобороны земельные участки для строительства жилья, школ и детских садов

СЕГОДНЯ 19:38 2019-03-18T19:41:17+03:00

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Министерство обороны РФ безвозмездно передало Сахалинской области земельные участки под строительство социальных объектов. В собственность региона перешло более 12 тысяч гектаров земли, находившихся под оперативным управлением Минобороны, но никак не использовавшихся. Теперь на этих участках будут построены жилые дома, школы и детские сады. Соглашение о передаче земельных участков 18 марта подписали министр обороны Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

- Будем строить детские сады, школы, будем благоустраивать эту территорию. Тем самым выполним задачи, которые поставил Президент России по всем социальным программам, - рассказал во время церемонии подписания Валерий Лимаренко.

В собственность Сахалинской области перешли земли, расположенные на Сахалине и Курильский островах, сообщает ИА REGNUM.

- Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и, конечно, военнослужащим, которые служат и живут там, - отметил Сергей Шойгу.

Идея передать неиспользуемые земли Минобороны региону появилась в феврале 2019 года: исполняющий обязанности Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился в ведомство с предложением направить их под строительство жилья для военнослужащих. По словам главы региона, вопрос обеспечения военных квартирами в области решается, но для строительства необходима земля.

- Дома, квартиры в которых будут переданы военнослужащим, в настоящее время возводятся на Сахалине и Курильских островах, - подчеркнул глава региона. - Мы также создаем для них социальную инфраструктуру: детсады, дома культуры, отделения врачебной практики и амбулатории. Но для дальнейшей работы необходимо решить земельный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU