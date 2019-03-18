Вучич попросил помиловать задержанных оппозиционеров в Сербии

СЕГОДНЯ 22:40 2019-03-18T22:40:46+03:00

Всего в минувшие выходные полиция доставила в отделения 18 человек [видео]

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В понедельник, 18 марта, появилась информация о том, что президент Сербии Александр Вучич обратился к правоохранительным органам с просьбой помиловать почти всех задержанных в ходе акций протеста, которые прошли в Белграде в минувшие выходные.

При этом, как стало известно, глава республики не счел нужным освобождать лишь тех, кто нападал на полицию, угрожал журналистам и ходил по зданию телецентра с бензопилой, пишет издание Informer со ссылкой на источник в президентской администрации.

Кстати, стоит отметить, что ранее глава сербской полиции Владимир Ребич заявил, что в ходе протестов 16 и 17 марта были задержаны в общей сложности 18 человек, причем в основном за нарушение общественного порядка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 марта оппозиционеры ворвались в здание телерадиокомпании RTS в Белграде, а 17 марта прорвали оцепление вокруг президентского дворца и потребовали отставки президента Александра Вучича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697638" frameborder="0"></iframe> Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.

ИСТОЧНИК KP.RU