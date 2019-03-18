Вучич попросил помиловать задержанных оппозиционеров в Сербии
В понедельник, 18 марта, появилась информация о том, что президент Сербии Александр Вучич обратился к правоохранительным органам с просьбой помиловать почти всех задержанных в ходе акций протеста, которые прошли в Белграде в минувшие выходные.
При этом, как стало известно, глава республики не счел нужным освобождать лишь тех, кто нападал на полицию, угрожал журналистам и ходил по зданию телецентра с бензопилой, пишет издание Informer со ссылкой на источник в президентской администрации.
Кстати, стоит отметить, что ранее глава сербской полиции Владимир Ребич заявил, что в ходе протестов 16 и 17 марта были задержаны в общей сложности 18 человек, причем в основном за нарушение общественного порядка.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 марта оппозиционеры ворвались в здание телерадиокомпании RTS в Белграде, а 17 марта прорвали оцепление вокруг президентского дворца и потребовали отставки президента Александра Вучича.
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии.
ИСТОЧНИК KP.RU