Беспорядки в Белграде: захват телецентра и прорыв оцепления дворца президента

Несколько тысяч человек в субботу провели в Белграде антиправительственный «марш свободы», требуя отставки президента Сербии Александра Вучича. В митинг полиция не вмешивалась, но следом часть манифестантов закидала яйцами и заблокировала вход в здание телерадиокомпании RTS. Лидеры оппозиции вместе с парой сотен сочувствующих проникли внутрь и требовали предоставить им эфир из-за якобы неправильного освещения политической ситуации в стране. Журналисты ответили, что протесты после такого вторжения потеряли свою легитимность.

- Полиция мирно и ответственно, без значительного применения силы, защитила сотрудников телевидения и смогла, соблюдая закон и порядок, из этого здания вытеснить протестующих, - сообщил вскоре министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Несколько тысяч человек в субботу провели в Белграде антиправительственный «марш свободы»Фото: REUTERS

Задержали стражи порядка только одного активиста из-за попыток их атаковать. А в воскресенье глава государства провел в своем дворце пресс-конференцию, в ходе которой около тысячи демонстрантов поставили у резиденции грузовик с динамиком и стали требовать выхода к ним президента. А следом прорвали полицейское оцепление у дворца.

Полиция мирно и ответственно, без значительного применения силы, защитила сотрудников телевиденияФото: REUTERS

- Фашист Бошко Обрадович (лидер оппозиционной партии «Двери». - Ред.) и олигархи Драган Джилас (бывший мэр Белграда. - Ред.), укравший 500 миллионов долларов, и Вук Еремич (экс-глава МИД Сербии и бывший председатель Генассамблеи ООН. - Ред.) хотят вернуть власть, чтобы воровать далее. Я являюсь их целью, потому что я провожу политическую консолидацию Сербии и развиваю экономику. Государство не позволит насилие. Если кто-то думает, что может получить политические результаты путем насилия, он ошибается, - говорил тем временем журналистам Александр Вучич под уличные свист и крики. И обещал наказать виновных в насилии.

Бошко ОбрадовичФото: REUTERS

Напомним, акции протеста в балканской стране начались с декабря. Поводом было избиение одного из оппозиционеров. Его сторонники обвинили власти в насилии, вывели людей на улицы и требуют отставки главы государства.

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