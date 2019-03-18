2019-03-18T23:09:16+03:00
Политика

В Крыму оценили важность присоединения полуострова к России

По словам депутата Госсовета республики Владислава Ганжары, в марте 2014 года произошло то, что «раз и навсегда изменило РФ и весь мир» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В эти дни Крым отмечает пятую годовщину воссоединения с РоссиейВ эти дни Крым отмечает пятую годовщину воссоединения с РоссиейФото: REUTERS
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В понедельник, 18 марта, в Крыму оценили важность присоединения полуострова к России. В частности, депутат Государственного совета республики Владислав Ганжара выразил мнение, что в марте 2014 года произошло то, что «раз и навсегда изменило РФ и весь мир». Также он назвал воссоединение Крыма с нашей страной «значимым событием, которое ознаменовало новую страницу российской истории».

«Для крымчан оно является самым важным и самым желаемым событием, которое только могло произойти. Мы понимаем, что пять лет назад была исправлена историческая ошибка, связанная с тем, что Крым оказался в составе Украины. Все 23 года нахождения нашего полуострова в составе украинского государства были ошибкой», - сказал политик в беседе с RT.

При этом Ганжара подчеркнул, что в настоящее время очевидно, что полуостров развивается. «Он стал совершенно другой реальностью. Крым теперь является регионом приоритетного развития», - заметил депутат Госсовета республики.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эти дни Крым отмечает пятую годовщину воссоединения с Россией. Дело в том, что 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о вхождении полуострова в состав России. Это решение было принято после референдума, по итогам которого более 95% крымчан высказались за присоединение к нашей стране.

Что думают Россияне о переменах в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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