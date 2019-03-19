Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО

СЕГОДНЯ 01:49 2019-03-19T01:49:08+03:00

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Россия получит выгоду от расширения НАТО, в том числе, от вступления в Североатлантический альянс Украины. Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

При этом он отметил, что сроки присоединения Незалежной к Вашингтонскому договору о коллективной обороне зависят не только от НАТО, но и от Киева. Волкер подчеркнул, что страна должна соответствовать определенным критериям, а блок должен быть готов формально начать процедуру присоединения.

Представитель Госдепа также выразил надежду, что вслед на вступлением Украины в нато не последует реакция от России. Он сказал, что Россия "в действительности получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы", передает РИА Новости.

"Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие", — считает Волкер.

По словам Волкера, Москва должна посмотреть на Прибалтийские страны, понять, что "успешные соседи делают Россию успешной" и не пытаться ограничить их выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU