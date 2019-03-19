2019-03-19T01:49:08+03:00
Политика

Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО

Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Cпецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.Cпецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия получит выгоду от расширения НАТО, в том числе, от вступления в Североатлантический альянс Украины. Такое заявление сделал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

При этом он отметил, что сроки присоединения Незалежной к Вашингтонскому договору о коллективной обороне зависят не только от НАТО, но и от Киева. Волкер подчеркнул, что страна должна соответствовать определенным критериям, а блок должен быть готов формально начать процедуру присоединения.

Представитель Госдепа также выразил надежду, что вслед на вступлением Украины в нато не последует реакция от России. Он сказал, что Россия "в действительности получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы", передает РИА Новости.

"Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие", — считает Волкер.

По словам Волкера, Москва должна посмотреть на Прибалтийские страны, понять, что "успешные соседи делают Россию успешной" и не пытаться ограничить их выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России
Путин назвал условия отмены Россией ответных санкций против ЕС
В Севастополе зарплата за пять лет выросла в 2,3 раза
Путин подписал закон о цифровых правах
Гендиректора Warner Bros. уволили из-за секс-скандала
МИД РФ призвал ЕС и НАТО признать выбор жителей Крыма
В США оценили российский пулемет Калашникова
В Киеве подожгли еще один магазин Roshen
NASA купит у Роскосмоса места в "Союзах" для своих астронавтов
В Крыму оценили важность присоединения полуострова к России
Вучич попросил помиловать задержанных оппозиционеров в Сербии
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте
В Севастополе пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили грандиозным фейерверком
Путин рассказал, что лично для него значит воссоединения Крыма с РФ
Путин задал Киеву вопрос на украинском языке
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви рассказал о своей жизни в СИЗО
Глава чеченского "Мемориала" получил 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
МИД РФ: Россия признала Македонию под новым названием
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
Путин: Крымская весна показала миру, что Россия умеет себя защищать
Сахалинская область получила от Минобороны земельные участки для строительства жилья, школ и детских садов
Эксперт высказался о предложении США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Путин о ситуации на Украине: Россия будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует
Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем